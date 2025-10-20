João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo contratado da Record

João Augusto Liberato, de 23 anos, filho do apresentador Gugu Liberato (1959–2019), foi anunciado nesta segunda-feira (20) como o mais novo contratado da TV Record.

O jovem comandará um quadro especial dentro do “Domingo Espetacular”, que vai mostrar seus primeiros passos na televisão brasileira.

Veja o anúncio

Segundo a emissora, o projeto vai misturar realidade e bastidores, acompanhando a formação de João como comunicador — desde aulas de voz, expressão corporal e improviso até experiências reais em reportagens, entrevistas e programas de auditório.

“Em cada episódio, o público vai acompanhar o dia a dia de quem está aprendendo o ofício da comunicação, com carisma, curiosidade e muito talento”, destacou a Record no anúncio oficial.

Nas redes sociais, Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo da emissora, deu boas-vindas ao novo contratado.

“Bem-vindo, João Augusto Liberato. Divirta-se muito!”, escreveu o executivo.

Seguir os passos do pai

O projeto é visto internamente como uma celebração de um novo talento, herdeiro de um dos maiores nomes da televisão brasileira, mas que agora trilha o próprio caminho.

“Muito feliz e com muita vontade de agir! Vamos em frente”, comemorou João em suas redes.

Formado em Comunicação e Administração, João Augusto já havia expressado o desejo de seguir os passos do pai, e agora faz sua estreia oficial em frente às câmeras — no mesmo canal onde Gugu brilhou por tantos anos.