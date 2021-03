Ivete Sangalo faz ligação surpresa para fã com câncer terminal: 'Não para de chorar de felicidade'

Ivete Sangalo sensibilizou-se com a história de vida de uma fã e decidiu realizar o "grande sonho da vida dela", que está com um câncer cerebral em estágio terminal. Na quarta-feira (10), a artista soube do pedido que a filha de Cátia Cilete fez nas redes sociais, de que a baiana mandasse beijo para a mãe em um vídeo. A cantora fez, então, faz uma ligação surpresa, deixando a mulher emocionada.

De acordo com a jovem, depois de seis cirurgias e perder grande parte da capacidade de formular frases, ficar um dia inteiro sem convulsionar e etc, a família preferiu poupá-la de saber o atual quadro clínico. "Ela já esqueceu meu nome em alguns momentos, mas não esquece uma letra das músicas da ivete", explicou.

Pedido na internet

O apelo foi feito pela menina no Twitter, no qual a filha de Cátia Cilene escreveu: "seguinte: minha mãe tem câncer terminal e é absurdamente fã da @ivetesangalo, quão difícil é conseguir um vídeo da Ivete mandando bjo?".

Horas depois, ela externou a felicidade com letras garrafais: "A IRMÃ DA IVETE SANGALO VIU ESSE TWEET VAI ROLAR EU YO (SIC) CHORANDO", festejou.

Emocionada

Depois da ligação surpresa, a filha de Cátia Cilene detalhou que a cantora baiana ligou e ficou 10 minutos falando com as duas, e que foi "super gentil, um doce".

Também de acordo com a jovem, a artista desejou força e agradeceu por ela ser fã. A mulher, então, disse que a amava, e Ivete Sangalo afirmou que também a amava e que ama os fãs demais. A mãe ficou emocionada com a ligação surpresa: "não para de chorar de felicidade kkkkkk", externou.

'Virei fã demais'

"Boa tarde. A Ivete Sangalo ligou para a minha mãe. Gente, obrigada demais. Eu não sei o que dizer. O grande sonho da vida dela está realizado. Que ser humano é Ivete Sangalo. P***. Sem igual. Eu que nem era, virei fã demais".

"Ela não para de me abraçar e agradecer. Eu queria muito abraçar cada um que me ajudou. Obrigada. Obrigada demais", continuou a jovem.