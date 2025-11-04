Diário do Nordeste
Isa Scherer esclarece polêmica sobre vaga de emprego

Segundo a empresária, o anúncio viralizado é antigo e a empresa já passou por mudanças estruturais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Legenda: Isa Scherer falou sobre a polêmica de vaga nas redes sociais após ser duramente criticada.
Foto: Reprodução/Instagram.

Após a repercussão negativa de uma vaga de auxiliar de cozinha divulgada com salário de R$ 1.800 e carga horária flexível, Isa Scherer se pronunciou nas redes sociais para esclarecer o caso. A campeã do MasterChef explicou que o anúncio em questão é antigo e foi publicado quando sua empresa, a Scherbi’s, ainda estava começando.

Essa vaga foi publicada em maio de 2025, logo no início da empresa. No print que viralizou não era mostrado os benefícios, mas eles sempre existiram. Ainda assim, é importante reforçar que a empresa segue a legislação trabalhista e as normas coletivas de cada categoria. Agora que a empresa cresceu um pouco mais, são outros horários, outra estrutura, com as funções mais bem definidas, e com diversos níveis de cargos e remunerações, com processos mais maduros, e uma estrutura organizacional que reflete nossa evolução". 
Isa Scherer
Empresária

Na época, a vaga pedia que o profissional atuasse no preparo dos alimentos, na limpeza e no controle de estoque. A empresária não revelou quanto paga atualmente para funções semelhantes, mas afirmou que as definições salariais são orientadas por consultorias especializadas.

“Quando abrimos a empresa, fizemos questão de pesquisar e contratar uma consultoria de RH/Jurídica, que sugeriu a remuneração de cada vaga conforme prática do mercado e leis trabalhistas", explicou.

Isa também comentou que acompanhou as críticas e vê valor nas discussões sobre o tema. “Como empreendedora, estou comprometida em evoluir de forma responsável, valorizando cada pessoa que faz parte do meu time, e mantendo uma relação justa e transparente. Esse diálogo é importante e faz parte do crescimento de qualquer empresa. Sigo aberta a ouvir, aprender e fazer melhor, sempre com respeito por todos”, concluiu.

