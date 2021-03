Irmão Lázaro, ex-Olodum, morre por complicações da Covid-19

O vereador Irmão Lázaro faleceu na noite desta sexta-feira (19), após semanas de internação por conta da Covid-19. Segundo a assessoria do também cantor gospel, a doença havia indicado complicações no dia 25 de fevereiro, quando foi necessário interná-lo em um hospital na cidade de Feira de Santana, na Bahia.

Na unidade hospitalar, Irmão Lázaro estava sob cuidados da equipe médica em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No local, o último boletim do quadro de saúde indicava uma situação estável, mas extremamente delicada em relação à doença.

Diagnóstico para Covid-19

De acordo com familiares, o vereador recebeu o resultado de exames positivos para a Covid ainda no dia 15 de fevereiro, porém, de início, estava realizando tratamento em casa. O desconforto com os sintomas só apareceriam no dia 22 daquele mês, quando ele optou pelo atendimento profissional.

Já no hospital, a avaliação determinou que metade dos pulmões no baiano estavam comprometidos, o que resultou na internação em um leito clínico. A medida só durou cerca de três dias, já que, com o agravamento do quadro, se tornou necessária a ida para a UTI.

Durante a internação, o estado chegou a demonstrar indícios de evolução. Entretanto, nos últimos dias, a doença teria voltado a se manifestar de forma mais severa.

Transferência de leito

Ainda em fevereiro, também no dia 25, a família de Lázaro relatou ter conseguindo um leito de UTI para tratamento da doença em um hospital de Salvador. A decisão, no entanto, foi descartada por conta dos riscos.

"Devido ao agravamento da situação os médicos aqui em Feira acharam melhor ele ficar, por causa desse translado, podia ser perigoso. Ele está intubado aqui em Feira de Santana", comunicou a equipe do vereador.

Carreira artística e política

Irmão Lázaro foi integrante do Olodum na década de 1990, mas saiu do grupo após entrar na igreja evangélica. Entre os sucessos da carreira artística, estão canções como 'Eu te Amo Tanto', 'Deus Vai Fazer' e 'Meu Mestre', todas lançadas em 2008.

Legenda: Nas redes sociais, equipe deixou comunicado sobre falecimento, e amigos mais próximos demonstraram luto com a notícia Foto: reprodução/Instagram

Enquanto isso, a carreira na política começou entre 2015 e 2018, quando foi eleito deputado federal. Irmão Lázaro concorreu para o cargo de vereador de Salvador e venceu a eleição em 15 de novembro de 2020, com o total de 4.273 votos.

Homenagens após falecimento

Logo após a morte de Irmão lázaro, familiares, amigos e políticos se manifestaram sobre o assunto para prestar homenagens ao artista. "Hoje a pessoa mais importante da minha vida se foi, o homem que eu mais amei e continuarei amando o resto da vida! O cara mais honesto e bondoso que já conheci, que me ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e que me amou como ninguém nunca amou!", escreveu a filha do baiano, Marta Silva.

O atual prefeito de Salvador, Bruno Reis, também citou o vereador, ressaltando como a pandemia tem causado a partida de diversas pessoas no Brasil. "Mais uma perda lamentável! Irmão Lázaro foi um artista fora de série que superou todos os desafios com sua sabedoria e talento", pontuou.