Irmão Lázaro, ex-Olodum, permanece internado em UTI com Covid-19

O cantor Irmão Lázaro, vereador e ex-integrante do Olodum, permanece internado em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), informou assessoria por meio de nota no Instagram no fim da tarde deste domingo (28). Ele está intubado desde a quinta-feira (25) por complicações da Covid-19.

O comunicado ainda indica que ele está "apresentando saturação e oxigenação melhores ao decorrer do dia", mas "ainda inspirando cuidados para que continue evoluindo com o tratamento". O texto, segue, afirma que o cantor está "respondendo positivamente as manobras e com redução de medicações".

A equipe finaliza afirmando que, diante das últimas atualizações, permanece em "constante oração". "Entendemos que os propósitos de Deus irão se cumprir e a cura virá", manifestou depois de ter negado morte do cantor.

Internação

Irmão Lázaro foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital de Feira de Santana, na Bahia. Conforme a assessoria de imprensa do cantor, ele aguardava transferência para uma unidade de saúde de Salvador, a qual não se deu em razão do agravamento da situação.

"A família chegou a conseguir uma vaga no [Hospital] Aliança, em Salvador, mas devido ao agravamento da situação os médicos aqui em Feira acharam melhor ele ficar, por causa desse translado, podia ser perigoso. Ele está intubado aqui em Feira de Santana", explicou a assessoria de imprensa do cantor gospel.

O cantor passou a apresentar sintomas da Covid-19 há cerca de dez dias, mas o resultado positivo para a enfermidade só saiu antes da internação em leito clínico, na segunda-feira (22). Com a piora no estado de saúde, ele foi levado a uma UTI na quinta-feira, precisando ser intubado.