Irmão Lázaro recebe homenagens após morte por conta da Covid-19

Após a confirmação da morte de Irmão Lázaro na noite de sexta-feira (19), amigos e familiares dedicaram homenagens ao cantor e vereador nas redes sociais. Ressaltando a importância do baiano nos meios artístico e político, pessoas próximas lamentaram a partida por conta da doença, que já causou mais de 290 mil óbitos no Brasil.

Em relato emocionado nas redes sociais, a filha de Lázaro, Marta Silva, foi uma das primeiras a deixar recado com o falecimento. Relacionando o pai a exemplo na igreja, ela ressaltou o amor nutrido por ele ao longo dos anos de convivência.

Legenda: Marta usou o Instagram para deixar homenagem ao pai Foto: reprodução/Instagram

"Hoje a pessoa mais importante da minha vida se foi, o homem que eu mais amei e continuarei amando o resto da vida! O cara mais honesto e bondoso que já conheci, que me ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e que me amou como ninguém nunca amou!", iniciou na publicação.

Além disso, ela disse sentir alívio nesse momento ao imaginar a relação de Irmão Lázaro no plano espiritual. "Ele foi o meu maior exemplo de fé, meu melhor amigo, meu pastor, meu confidente, meu cantor favorito kkk Ele era meu tudo, e agora meu tudo se foi!", completou, ainda em lamento.

Na música

Conhecido no meio gospel, Irmão Lázaro também foi lembrado por outros cantores do gênero musical. Regis Danese, de Minas Gerais, também pontuou a sensação de tristeza ao saber da morte do colega.

"Que triste, triste, triste. Não estou acreditando meu Deus, oramos tanto, mas a sua vontade prevaleceu oh Pá, que o Espírito Santo console toda sua família", fez apelo ao divulgar vídeo no qual aparecem juntos em apresentação.

Legenda: Regis Danese e Irmão Lázaro já chegaram a fazer apresentação juntos Foto: reprodução/Instagram

Já Ana Paula Valadão, outro nome conhecido entre os evangélicos, focou no agradecimento pelo contato com o cantor. "Que o Consolo do Espírito Santo seja com todos os familiares, amigos, e com todos nós da Igreja do Senhor que fomos tão abençoados pela sua vida e ministério", escreveu no perfil de Lázaro.

O irmão da cantora, pastor André Valadão, também deixou recado mostrando a relação dos dois no âmbito religioso. "Irmão amado. No colo do Papai. 'Eu vou subir' vá em paz", relatou.

Na política

Vereador eleito de Salvador, Irmão Lázaro também recebeu recordações de políticos da capital baiana. Bruno Reis, atual prefeito da cidade, pediu pelo conforto dos familiares e citou o caráter de tristeza que a pandemia tem trazido ao Brasil.

"Mais uma perda lamentável! Irmão Lázaro foi um artista fora de série que superou todos desafios com sua sabedoria e talento. Suas músicas fazem parte da minha vida e jamais irei esquecer da sua forma simples e carinhosa com todos", disse em parte do comentário.

Enquanto isso, ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, definiu Lázaro como "grande companheiro de vida pública", além de um homem capaz de emocionar com a música.

Legenda: Em publicação, ACM Neto lembrou do contato com Lázaro na política Foto: reprodução/Instagram

"Em apenas uma semana, 15 mil pessoas morreram no país. Só eu perdi duas pessoas muito queridas. Hoje, com tristeza, me despeço de Irmão Lázaro, mais uma vítima da covid. Não são só números. São vidas, histórias, famílias em luto", delimitou.

"Lázaro era um grande companheiro da vida pública, um homem de fé e um artista que emocionou muita gente com sua voz inconfundível. Meus sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos", disse, finalizando o depoimento.