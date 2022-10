Helicóptero invade sede de 'A Fazenda 14' e sinal do reality é cortado

Telespectadores atentos notaram que o sinal do programa 'A Fazenda', da Record Tv, foi cortado durante a tarde desta terça-feira (11). Um helicóptero sobrevoou a sede do reality, e até uma ação publicitária precisou ser interrompida. As câmeras ficaram fora do ar por mais de 20 minutos.

Da aeronave, diversas pétalas de rosas foram soltas. Internautas logo começaram a especular sobre o que teria acontecido. Uma publicação de Naldo Benny, marido da participante Moranguinho, fizeram os usuários apontarem que ele teria sido o autor da mensagem.

Veja momento em que sinal de "A Fazenda" é cortado

Entenda o caso

No momento em que o helicóptero sobrevoou o local, havia apenas a câmera da sala ligada, em que é possível ver Deborah, Alex e Kerline assustados com o barulho da aeronave.

Logo depois, os outros peões que estavam na atividade apareceram entrando na casa, agitados. A Record, então, cortou o som e transmitiu imagens apenas das câmeras na área dos animais. Pétalas apareceram espalhadas pelo gramado.

Naldo Benny e Moranguinho

O funkeiro Naldo Benny, que é casado com Moranguinho, fez uma publicação se declarando para a esposa, logo após o surgimento do helicóptero no programa. “Mô, eu te amo. Eu te amo! O preto aqui é sinistro, eu boto pra f**er mesmo", disse o cantor, que apagou o vídeo logo em seguida.

Assista ao vídeo de Naldo Benny

Além disso, internautas também descobriram que hoje é o aniversário de casamento do casal, o que aumentou ainda mais a especulação sobre a "loucura de amor".