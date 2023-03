Harry e Meghan estão gastando ‘quantias absurdas’ para manter padrão de vida nos EUA, diz site

Harry e Meghan Markle estão gastando uma “quantia absurda” para manter o estilo de vida nos Estados Unidos, segundo o site Radar Online. A família mora em Montecito, na Califórnia, desde que deixou a família real. Mesmo com contratos com serviços de streaming, avaliados em mais de 100 milhões de dólares, o padrão de vida tem “drenado” a conta bancária do casal.

O casal, ainda conforme o site, fizeram uma hipoteca da casa em que moram, avaliada em cerca de R$ 77,2 milhões. A residência tem seis quartos, e é necessário desembolsar muito dinheiro em manutenção. "Depois, há as contas de pessoal e segurança", disse a fonte da publicação.

Conforme a imprensa internacional, o casal desembolsa cerca de R$ 15 milhões para manter a segurança no dia a dia. O quarto de Archie, filho mais velho de Harry e Meghan, custou quase R$ 1 milhão, segundo a Elle francesa.

O livro de Harry, “O que sobra”, tornou-se best-seller, mas “podem não ser suficientes para sustentar a família”, diz o site. Ele assumiu um contrato com a editora Penguin Random de quatro livros, no valor de R$ 185 milhões, mas os especialistas questionam se o duque de Sussex tem conteúdo para mais três volumes.

“Quando Harry era da realeza, ele fazia grandes compras, tirava férias glamourosas e pagava bebidas e jantares para todos em restaurantes caros de Londres. Charles financiou tudo, então Harry não precisou pensar em dinheiro”, concluiu a fonte do Radar Online.

Além de Archie, Harry e Meghan também são pais de Lilibet, de 1 ano.