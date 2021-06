Gui Napolitano é o oitavo eliminado do 'No Limite'

A tribo Carcará perdeu a Prova da Imunidade no "No Limite" e precisou decidir quem deixaria o programa. Os membros da equipe avaliaram a desenvoltura dos integrantes e, na sequência, escolheram Gui Napolitano como o oitavo eliminado do reality show de sobrevivência.

"Estou muito feliz de ter participado e contente com meu rendimento. Não guardo mágoa de ninguém e vamos levar essa união lá para fora também", afirmou o ex-participante. Antes da votação O apresentador André Marques quis saber do grupo que o influenciador digital estava o que havia acontecido com eles, que tinham vencido cinco disputas consecutivas e derrapou no oitavo episódio. Legenda: André Marques conversa com a tribo Carcará Foto: Divulgação/TV Globo "A tribo Calango executou muito bem, não tenho o que falar. Eles foram superiores na execução das tarefas. Foi mais mérito deles do que erro nosso", disse Marcelo Zulu. Já Elana foi além: "Faltou mais frieza, porque a chave é mais sensível. Falou um jeitinho. Eu não me acalmei e infelizmente, por esse meu erro, a gente está aqui".