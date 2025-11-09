Globo Rural deste domingo (9) aborda curiosidade sobre a vida no campo

Mais uma edição do "Globo Rural" vai ao ar neste domingo (9), na TV Globo. Apresentado por Nélson Araújo e Helen Martins, o programa começa às 8h30, após o "Auto Esporte".

As notícias sobre a vida no campo e o agronegócio serão destaques nas reportagens especiais da atração de todos os domingos.

A produção aborda assuntos como a criação de animais, o andamento das safras, as cotações do mercado, entre outros que foram destaques na semana.

Que horas começa o Globo Rural hoje (9)?

O “Globo Rural” começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 10h05.