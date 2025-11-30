Diário do Nordeste
Globo Rural deste domingo (30) mostra cultivo do kiri japonês

O programa começa às 8h30, logo após o Auto Esporte.

Apresentadores do Globo Rural em frente à logo do programa.
Legenda: Globo Rural terá informações sobre cultivo da árvore.
Foto: Divulgação/Globo.

Neste domingo (30), o “Globo Rural” exibe uma cartilha sobre o cultivo do kiri japonês, uma árvore conhecida pelo crescimento rápido e madeira valorizada.

O programa também aborda cartilha da Embrapa para dar os primeiros passos do cultivo.

Que horas começa o Globo Rural hoje (30)?

O “Globo Rural” começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 10h05.

