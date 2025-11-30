Globo Rural deste domingo (30) mostra cultivo do kiri japonês

Neste domingo (30), o “Globo Rural” exibe uma cartilha sobre o cultivo do kiri japonês, uma árvore conhecida pelo crescimento rápido e madeira valorizada.

O programa também aborda cartilha da Embrapa para dar os primeiros passos do cultivo.

Que horas começa o Globo Rural hoje (30)?

O “Globo Rural” começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 10h05.