Globo Rural deste domingo (26) aborda seca no estado do Piauí
Programa vai ao ar após o Auto Esporte
Neste domingo (26), o “Globo Rural” exibe uma matéria especial sobre a “grave seca no Piauí”.
No Sertão do Piauí, próximo à divisa com a Bahia, a equipe vai mostrar as consequências da seca que tem dificultado a vida dos agricultores da região.
Já na Bahia, o programa vai mostrar uma escola apoiada pelo Criança Esperança com a educação de técnicas agrícolas.
O “Globo Rural” começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 10h05.
