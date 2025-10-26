Diário do Nordeste
Globo Rural deste domingo (26) aborda seca no estado do Piauí

Programa vai ao ar após o Auto Esporte

Redação producaodiario@svm.com.br
Apresentadores do Globo Rural.
Legenda: O programa é apresentado por Nélson Araújo e Helen Martins.
Foto: Reprodução / Globo.

Neste domingo (26), o “Globo Rural” exibe uma matéria especial sobre a “grave seca no Piauí”.

No Sertão do Piauí, próximo à divisa com a Bahia, a equipe vai mostrar as consequências da seca que tem dificultado a vida dos agricultores da região.

Já na Bahia, o programa vai mostrar uma escola apoiada pelo Criança Esperança com a educação de técnicas agrícolas.

Lucas Leto se envolve em colisão de trânsito no RJ

Geisy Arruda relembra icônico vestido rosa após 16 anos

Influenciadora nega tráfico e diz que 'ninguém deveria ser preso por fumar maconha'

Que horas começa o Globo Rural hoje (12)?

O “Globo Rural” começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 10h05.

