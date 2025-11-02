Globo Rural deste domingo (2) destaca novas pesquisas envolvendo a mandioca

Neste domingo (2), o “Globo Rural” exibe uma matéria especial sobre novas pesquisas envolvendo o plantio de mandioca no Cerrado.

Vai ter também a tradição do arado de boi em Minas Gerais em uma reportagem especial.

Que horas começa o Globo Rural hoje (2)?

O “Globo Rural” começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 10h05.