Globo Rural deste domingo (2) destaca novas pesquisas envolvendo a mandioca
Programa vai ao ar após o Auto Esporte.
Neste domingo (2), o “Globo Rural” exibe uma matéria especial sobre novas pesquisas envolvendo o plantio de mandioca no Cerrado.
Vai ter também a tradição do arado de boi em Minas Gerais em uma reportagem especial.
Que horas começa o Globo Rural hoje (2)?
O “Globo Rural” começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 10h05.
