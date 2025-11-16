Globo Rural deste domingo (16) mostra como o agro pode ajudar a reduzir o efeito estufa

Em referência à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que ocorre no Brasil, o "Globo Rural" deste domingo (16) exibe uma reportagem sobre como a ciência e as boas práticas na agricultura e na pecuária podem colaborar para a redução da emissão de gases de efeito estufa.

O programa também contará a história de um telespectador que encontrou uma cobra e ficou em dúvida sobre se ela era venenosa ou não.

Que horas começa o Globo Rural hoje (16)?

O "Globo Rural" começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 10h05.