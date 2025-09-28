Globo Rural destaca potencial agrícola da cannabis neste domingo (28)
Programa será exibido após o 'Auto Esporte'
Mais uma edição do "Globo Rural" vai ao ar neste domingo (28), na TV Globo. Nesse programa, a pauta é o potencial agrícola da cannabis.
O dominical é apresentado por Nélson Araújo e Helen Martins, o programa começa às 8h30, após o "Auto Esporte".
Na reportagem especial, além da potência agrícola, será abordada a força econômica da cannabis. Sua versatilidade e os avanços científicos relacionados a ela também serão discutidos.
