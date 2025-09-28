Diário do Nordeste
Globo Rural destaca potencial agrícola da cannabis neste domingo (28)

Programa será exibido após o 'Auto Esporte'

Redação producaodiario@svm.com.br
Nélson Araújo e Helen Martins, apresentadores do Globo Rural.
Legenda: O programa é apresentado por Nélson Araújo e Helen Martins.
Foto: Reprodução / Globo.

Mais uma edição do "Globo Rural" vai ao ar neste domingo (28), na TV Globo. Nesse programa, a pauta é o potencial agrícola da cannabis.

O dominical é apresentado por Nélson Araújo e Helen Martins, o programa começa às 8h30, após o "Auto Esporte".

Na reportagem especial, além da potência agrícola, será abordada a força econômica da cannabis. Sua versatilidade e os avanços científicos relacionados a ela também serão discutidos.

Que horas começa o Globo Rural hoje (2)?

O "Globo Rural" começa a partir das 8h30 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 10h05.

