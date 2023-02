Galo do 'The Masked Singer Brasil' participa do bloco Galo da Madrugada, no Recife

O Galo do programa 'The Masked Singer Brasil' foi um dos convidados da folia em Recife neste sábado (18), surgindo em um local bastante apropriado: no bloco Galo da Madrugada. O mascarado, que ainda não foi descoberto no reality show, segue no bloco das 9h às 13h, desfilando junto dos foliões pelas ruas da cidade.

Pelo menos 1 milhão de foliões foram estimados na festa recifense no Sábado de Zé Pereira. O bloco, inclusive, é considerado o maior de Carnaval em todo o mundo, segundo o Guiness Book, o livro dos recordes.

No palco do 'The Masked Singer', o Galo já se apresentou com as canções 'Frevo Mulher', de Zé Ramalho, e 'Tipo Gin', de Kevin O Chris. Além disso, ainda dançou com a tradicional sobrinha de frevo, comum pelas ruas de Pernambuco não só nas épocas carnavalescas.

Quem é o Galo do The Masked Singer Brasil?

As especulações sobre quais artistas estão debaixo dos mascarados do reality tomam conta das redes sociais a cada nova semana.

Legenda: No reality, identidade do Galo ainda não foi desvendada Foto: Globo/Mauricio Fidalgo

Pouco antes da estreia do programa, o colunista André Romano, do Observatório da TV, Marisa Orth, Richarlison, Nanda Costa, Babu Santana e Leandro Hassun podem ser alguns dos participantes dessa nova temporada.

O Galo, entretanto, permanece em segredo. Os jurados já deram alguns palpites sobre o Galo, citando personalidades como Chay Suede, Xamã, Silvero Pereira e Marcello Melo Junior.