Fantasias da nova temporada de ‘The Masked Singer Brasil’ começam a ser reveladas; veja personagens

As tardes de domingo da TV Globo serão cheias de mistério e apresentações temáticas com o início da nova temporada do programa 'The Masked Singer Brasil'. Sob o comando da cantora Ivete Sangalo e com Priscilla Alcantara nos bastidores, a estreia está marcada para o dia 22 de janeiro.

Para a alegria do público, a emissora já começou a divulgar alguns dos novos mascarados desta 3ª temporada: Broco Lee, Capivara, Circo, Coruja, Dinossauro, DJ Vitória-Régia, Filtro de Barro, Galo, Milho de Milhões e Vovó Tartaruga.

Fantasias

Nesta edição, os personagens homenageiam ícones da cultura nacional, com fantasias idealizadas e produzidas pelos figurinistas Gabriel Haddad e Leonardo Bora – carnavalescos da escola de samba Acadêmicos da Grande Rio, atual campeã do Carnaval carioca.

No reality, os telespectadores tentam desvendar as dicas, contando com a ajuda dos jurados atentos a todos os detalhes. Segundo a emissora, os mascarados são pessoas conhecidas pelo público e de diferentes áreas de atuação.

"As fantasias são pensadas para engrandecer as performances dos talentos que se escondem dentro delas, valorizando os espetáculos que artistas tão múltiplos conseguem dar. A preocupação mais óbvia é não revelar a silhueta de nenhum corpo, afinal, o objetivo do programa é tentar descobrir quem são os mascarados. Também nos preocupamos com o impacto visual das fantasias, trazendo algumas características do carnaval como penas, pedrarias e bordados", disse o figurinista Gabriel.

Novos júris

Esta terceira temporada também tem novidade no elenco. O ator Mateus Solano e a apresentadora Sabrina Sato se juntam aos veteranos Taís Araújo e Eduardo Sterblitch na bancada do júri. O grupo é responsável por descobrir quem são as personalidades escondidas atrás das máscaras.

Veja novos mascarados

Broco Lee

Inspirada nos traços dos mangás da cultura oriental, a Broco Lee tem a fantasia feita de tecido de algodão, com uma mistura entre quimonos do Muay Thai, Judô, Jiu-Jitsu e do Kung-Fu.

Foto: Divulgação/TV Globo

Capivara

A Capivara se apresenta em um traje de gala com plumas brancas, muitos acessórios e laquê no cabelo.

Foto: Divulgação/TV Globo

Circo

O Circo é inspirado em contadores de história e sua roupa é feita de veludo e tem muitos detalhes em dourado e strass.

Foto: Divulgação/TV Globo

Coruja

A Coruja faz o uso de diversos adereços como livros, globos terrestres, réguas e lupas. Sua fantasia possui muitas penas e detalhes em tons de azul.

Foto: Divulgação/TV Globo

Dinossauro

O Dinossauro chega ao ‘The Masked Singer’ como uma estrela do rock de jeans rasgado, moicano, guitarra e spikes.

Foto: Divulgação/TV Globo

DJ Vitória-Régia

Cheia de referências amazônicas, a DJ Vitória-Régia possui luzes e tecidos translúcidos.

Foto: Divulgação/TV Globo

Filtro de Barro

O Filtro de Barro vem protegido com seu snorkel e óculos de mergulho. Sua fantasia possui couro sintético e pinturas.

Foto: Divulgação/TV Globo

Galo

Carnaval, cores e brilhos. O Galo vem com uma fantasia cheia de penas, paetês, pompons e strass.

Foto: Divulgação/TV Globo

Milho de Milhões

O Milho de Milhões traz uma fantasia de diferentes texturas em tons amarelo e dourado.

Foto: Divulgação/TV Globo

Vovó Tartaruga

A Vovó Tartaruga vem com seus cabelos confeccionados de novelos de lã e com o seu casco de crochê.

Foto: Divulgação/TV Globo

