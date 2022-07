Funcionário do Programa do Ratinho, no SBT, faz gol e ganha R$ 100 mil

Um dos funcionários do Programa do Ratinho faturou uma bolada durante um desafio na atração, exibida na noite de terça-feira (19). No quadro Gol Show, que pede aos participantes que acertem o ângulo de um gol, Tonhão, contrarregra do programa, encaixou a bola na rede instalada na junção das traves e faturou R$ 100 mil.

Pouco antes do chute, Ratinho declarou que pagaria o valor do próprio bolso, caso o desafio fosse completo. Tonhão trabalha há 27 anos no SBT e há 11 no Programa do Ratinho, e acabou emocionando toda a equipe pela qualidade do chute.

Prêmio será divido

Após o momento, Tonhão revelou que dividiria o prêmio com um amigo próximo, ficando com R$ 50 mil da quantia total. "Amanhã está na sua conta! É impressionante", disse Ratinho, impressionado com a situação.

"Tonhão, você merece. É um cara que todo mundo gosta, um cara trabalhador. Ele merecia mesmo. São coisas de Deus. Tonhão é um cara amado por todo mundo aqui. O SBT tem orgulho dele, e eu faço questão de pagar com muito carinho!", completou o apresentador.