William Bonner e a esposa testam positivo para Covid-19

Wiliam Bonner e a esposa Natasha Dantas informaram, por meio das redes sociais, que testaram positivo para Covid-19. O âncora do Jornal Nacional compartilhou a notícia com os seguidores ao publicar uma foto no Instagram nesta quarta-feira (20).

"Cai minha impressionante invencibilidade para o Coronavírus. Mas tudo bem. A defesa armada com duas Astrazêneca e duas Pfizer tá dando conta", escreveu Bonner, ao comentar sobre as vacinas que tomou contra a doença.

A fisioterapeuta também falou sobre o estado de saúde ao compartilhar uma foto em que aparece de mãos dadas com o marido. Natasha comentou que irá aproveitar o isolamento para repousar. "'Na saúde e na doença', já diziam os moços de batina. Sintomas leves. Repouso e séries. Viva a vacina", disse Natasha.