William Bonner deve deixar bancada do Jornal Nacional, diz colunista; Globo não confirma

O jornalista William Bonner, de 58 anos, estaria se preparando para deixar a apresentação do Jornal Nacional em 2023. Segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash, Uol, o profissional continuaria atuado na atração, mas como editor-chefe, abandonando a bancada do programa. A TV Globo, no entanto, não confirmou a saída do jornalista.

Os planos do jornalismo da TV Globo, segundo a publicação, é que o profissional deixe de apresentar a atração gradualmente. Nos últimos dois meses, ele já vem revezando a apresentação do jornal com colegas, como Heraldo Pereira, César Tralli e Rodrigo Bocardi.

É importante frisar que, no último mês, Bonner enfretou um problema na voz, e acabou comandando o telejornal em apenas 12 dias.

O afastamento gradual do jornalista das câmeras seria uma estratégia da emissora para preparar o público para a aposentadoria dele, que atua na empresa de comunicação desde 1986.

Procurada pelo Diário do Nordeste, a TV Globo encaminhou uma reportagem da colunista Cristina Padiglione, em que Bonner classifica a informação sobre a saída dele do Jornal Nacional como "boatos". "São integralmente falsos os boatos de que William Bonner estaria deixando a Globo em 2023 ou qualquer outra data."

No entanto, a publicação de Splash menciona o afastamento do jornalista da bancada do telejornal e não a saída dele do programa ou da emissora.

Quem substituirá William Bonner?

Ainda segundo o colunista, o processo de substituição do jornalista como âncora da atração vem sendo trabalhado desde 2021, ano em que ele teria mencionado, pela primeira vez, uma data limite para deixar a bancada do telejornal.

A TV Globo estaria realizando pesquisas de mercado com o público para poder definir qual nome é melhor recebido. Nos últimos meses, os jornalistas Heraldo Pereira, César Tralli e Rodrigo Bocardi têm revezado a função com Bonner.

