Victor Pecoraro admite traição com Rayanne Morais e ex desabafa: 'situação mais ridícula'

Renata Muller, ex-mulher de Victor Pecoraro, desabafou nas redes sociais nesta quarta-feira (20) após o ator admitir que a traiu com Rayanne Morais. Na revelação, ele disse que teve um relacionamento com a ex de Latino antes de se separar de Renata.

"Quero agradecer todo o carinho que tiveram comigo. Atenção e cuidado. Isso não tem preço e me fortalece muito. (...) Não consegui responder ninguém. Hoje estive no olho do furacão, mas espero responder. Fala sério... Que situação mais ridícula", começou Renata.

"Não foi fácil fazer esses vídeos. Foi uma das piores coisas que tive que fazer. Nunca imaginava. É surreal para mim o que está acontecendo. Eu estou muito melhor do que eu estava ontem, espero que amanhã eu esteja melhor. Que assim sejam todos os dias. Chega de sofrer por conta disso! Chega de chorar!", desabafou.

Traição

Em uma live no Instagram, Victor Pecoraro confessou que se envolveu com Rayanne enquanto estava casado. "Perdi perdão à Renata pela atitude precipitada de me envolver com uma pessoa, mas não de me separar. (...) Errei em ter me precipitado em me envolver com uma pessoa enquanto eu deveria ter esperado para isso, em respeito ao meu casamento de 13 anos, mas eu estava muito magoado e não quis esperar. E não é a questão de ser a Rayanne, poderia ter sido qualquer outra pessoa. A questão é eu ter aberto o meu coração para me envolver com outra pessoa", disse ele.

Logo após, aparentemente arrependido da revelação, ele afirmou que já estava "livre" do casamento com Renata quando se relacionou com Rayanne.

Os dois são pais de duas filhas, Rebekah, de 6 anos, e Sophia, de 10.