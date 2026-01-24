Filha de Leandro do BBB 26, Lilica Rocha se destaca como cantora mirim
Artista mirim é sucesso nas redes sociais, soma feats importantes e chama atenção enquanto o pai enfrenta paredão no BBB 26.
Emparedado no BBB 26 e com risco de deixar o reality na próxima terça-feira (27), o produtor cultural e arte-educador Leandro Rocha carrega na bagagem um sonho que vai além do jogo. Ao entrar na casa, ele deixou claro que sua motivação principal é garantir um futuro mais tranquilo para a filha, também artista.
“Quero que minha filha, que também é artista como eu, não tenha que se preocupar com o valor da conta do que vai comer, que tenha um futuro melhor e não precise passar pelo que passei para exercer a sua arte”, declarou.
A filha em questão é Lilica Rocha, cantora mirim que se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais, onde ultrapassa a marca de 400 mil seguidores. Em seus perfis, a jovem compartilha vídeos cantando, tocando diferentes instrumentos e abordando temas como autoestima e ancestralidade, conquistando público e artistas consagrados.
Um desses momentos marcantes aconteceu em 2023, quando um vídeo de Lilica chamou a atenção da cantora americana Alicia Keys, que a convidou para a área VIP de seu show no Brasil. “Nunca vou esquecer aquele dia”, disse a menina em entrevista concedida dias depois.
Lilica também já brilhou na televisão aberta. Em 2022, acompanhava o pai na plateia quando foi notada por Luciano Huck, que a convidou a se apresentar no palco de seu programa, emocionando o apresentador, Leandro e o público presente.
O talento da jovem artista também conquistou Caetano Veloso. Durante a pandemia, Lilica publicou um vídeo interpretando “Tigresa”, canção do cantor baiano, que elogiou a performance e, próximo ao Natal, chegou a dedicar uma música a ela durante uma live.
No currículo, Lilica ainda soma uma parceria de peso com Liniker. As duas dividem os vocais na faixa “Sabe Nada”, lançada em junho de 2024 e um dos destaques do álbum “Baba Yaga: O Futuro é Agora”, lançado pela cantora mirim no mesmo ano.
Dentro da casa do BBB 26, o talento da jovem também já é reconhecido. O ator Babu Santana identificou a ligação ao ouvir Leandro falar da filha artista, de Salvador, e notou a semelhança entre os dois. “Caramba, você é pai da Lilica, a Lilica Rocha! Eu sigo ela”, reagiu, surpreso.