Felipe Simas viraliza na internet ao pregar em igreja evangélica

O ator Felipe Simas, no ar na novela da Globo “Dona de mim”, viralizou nas redes sociais ao aparecer pregando em um vídeo em um culto da igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo o Extra, ele e a esposa, Mariana, e os filhos do casal, vão ao local semanalmente e costumam dar testemunhos.

"Hoje, durante o louvor, eu me senti tocado e pensei: quão mais profundo eu vou chegando, mais leve eu vou ficando e percebo que não tem outra saída. A gente não está aqui para brincar de igreja. A gente coloca muito coisa a perder quando escolhe caminhar com cristo. É verdade. É sacrifício, sim. Tem de negar muita coisa, sim. Pra gente ser o sal e a luz, a gente não vive mais pra gente mesmo", diz ele no vídeo da pregação.

Felipe tem 32 anos e se converteu há dez anos. O canal do YouTube da igreja que ele frequenta, inclusive, também compartilha vídeos do ator pregando.

O artista também já falou em entrevistas que seu papel como ator é apresentar Jesus com sua vida.

“Meu papel na arte, hoje em dia – e se não fosse na arte, seria na padaria – seria apresentar Jesus com a minha vida. Antes de querer pregar para multidão, olha para a pessoa com quem está contracenando, para quem está no camarim com você e ama aquela pessoa”, declarou, em entrevista ao Hub Podcast em dezembro do ano passado.