Marisa Maiô: nova série criada com IA viraliza na Internet; confira

Uma nova série de comédia está tomando conta das redes sociais. Nesses vídeos, a sociality Marisa Maiô apresenta, vestindo a roupa de banho, um programa de auditório que recebe convidados, dá dicas para o cotidiano e é cheio de irreverência. Apesar de tanto sucesso, logo os internautas perceberam que nada disso é real.

Todas as imagens do "Programa Marisa Maiô" são gerados por Inteligência Artificial (IA). A atração, na verdade, é uma sátira criada pelo influenciador Raony Phillips, conhecido por outra série de sucesso na internet, a "Girls in the House".

Segundo o próprio Phillips, o primeiro vídeo foi feito pelo Veo 2, um programa IA generativa do Google. Nele, Marisa recebe uma especialista no programa. "Médica, qual o segredo para não ter mais espinhas?", pergunta. "É só parar de ter", responde a convidada.

Já a sequência foi criada utilizando a versão mais recente da ferramenta, a Veo 3. No vídeo, Marisa recebe uma convidada que diz: "Eu ensino como trair o marido sem ele saber". "Aprendi com você", brinca a apresentadora. Ambos os conteúdos já possuem mais de 300 mil curtidas e 3 milhões de visualizações só no Instagram.

Veja também Zoeira Leo Lins, humorista condenado a prisão, diz que juíza possui 'limitação cognitiva'; entenda Zoeira Ex-integrante do grupo Raça Negra, Edson Café morre aos 69 anos, em SP

Quem é Raony Phillips?

Escritor, comediante e influenciador, Raony Phillips se tornou popular na internet com a websérie "Girls in the House", criada inteiramente utilizando o jogo "The Sims", da empresa EA. Esse estilo de vídeo ficou conhecido como "machinimas" e ficou bastante popular no YouTube entre os anos de 2010 e 2016.

A série tem cinco temporadas e possui uma gama de personagens e tramas. O episódio piloto, publicado em novembro de 2014, já ultrapassa os 10 milhões de acessos. Mesmo com o fim da série, Phillips ainda produz episódios curtos e os disponibiliza no Instagram.

Com a repercussão de Marisa Maiô, o influenciador foi criticado por alguns usuários sobre a escolha de utilizar a inteligência artificial para criar a nova série. "A IA fez tudo que você escreveu virar isso. O que falta é senso para entender que você, apesar de ter escrito, não produziu nada dali", disse um perfil no X (antigo Twitter).

"Mas não precisa ter 'senso' para entender isso. Isso é óbvio. A funcionalidade da IA é justamente essa mesmo. No fim, o que fez o vídeo brilhar foram as piadas que escrevi", respondeu Phillips.

Google Veo 3

A ferramenta que "deu vida" à Marisa Maiô é a mais nova aposta da Google no mercado das IAs generativas. Segundo a empresa, o Veo 3 é capaz de criar vídeos realistas de até oito segundos "a partir de comandos de texto, incluindo trilhas sonoras, ruídos de fundo e sincronização labial".

Atualmente, só é possível ter acesso à ferramenta pelo Google AI Ultra, com assinaturas a partir de R$ 609.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari