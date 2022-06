Fátima Bernardes celebra 10 anos de 'Encontro' com programa especial nesta sexta-feira (24)

O "Encontro" celebra dez anos no ar nas manhãs da TV Globo, e Fátima Bernardes, à frente do programa desde o começo, celebra o dia com programa especial nesta sexta-feira (24). A banda Jota Quest será atração principal e também estará em comemoração, pelos 25 anos de carreira.

O matinal promete "outras surpresas" e histórias emocionantes. Bráulio Bessa e Lilia Cabral são convidados do programa. O público conhecerá o resultado da experiência de Fátima no projeto "#feitotatuagem", assinado pelo fotógrafo Sergio Santoian, junto à artista plástica e maquiadora Louise Helène.

"Em 2012 eu estreei o programa sonhando que ele se tornasse importante, que as pessoas quisessem ver. Mas a trajetória do ‘Encontro’ — e de toda a equipe comigo — superou as minhas expectativas", conta Bernardes.

A jornalista continua o relato sobre a atração: "Além de eu ter tido a chance de entrevistar artistas incríveis, da música, do teatro, do cinema, da televisão, eu vi que esse programa se tornou um espaço de reflexão e de discussão de questões importantes para o nosso país".

O ‘Encontro com Fátima Bernardes’ tem direção-geral de Alexandre Mattoso e vai ao ar às 10h45, logo após o ‘Mais Você’.

Fátima Bernardes assumirá 'The Voice Brasil'

Fátima Bernardes não estará mais no comando do "Encontro" em breve. A jornalista será a nova apresentadora do "The Voice Brasil", que estreia a 11ª temporada em outubro, segundo ela anunciou em abril.

"Sou inquieta, tenho medo de me acomodar e sempre quis concluir minha transição do jornalismo para o entretenimento. A oportunidade apareceu. A partir de outubro, estarei no 'The Voice Brasil'", escreveu Fátima no Instagram, agradecendo pelos anos de "Encontro", comentou Fátima à época.