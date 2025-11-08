Diário do Nordeste
Ex-médico supera burnout e vira influenciador de moda masculina plus size

Vitor Arruda trocou os plantões por conteúdos sobre autoestima, estilo e representatividade nas redes sociais

Redação
Imagem do médico Vitor Arruda de camisa branca com uma estampa e uma bolsa a tiracolo.
Legenda: Vitor Arruda deixou os plantões médicos para se dedicar à moda nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram

O pernambucano Vitor Arruda, de 30 anos, transformou uma crise pessoal em um novo propósito de vida. Formado em medicina e atuante na linha de frente da pandemia, ele enfrentou um quadro de burnout que o fez repensar completamente sua trajetória profissional. “Comecei uma transição de carreira e passei a compartilhar looks, para me obrigar a sair de casa, durante a fase de depressão”, contou em entrevista à Folha de S. Paulo.

O que começou como uma tentativa de recuperação emocional virou um fenômeno nas redes sociais. Hoje, Vitor soma mais de 700 mil seguidores no Instagram, que o acompanham em busca de dicas de moda, comportamento e autoestima para homens fora dos padrões tradicionais. “Sou um homem fora do padrão e, quando era mais magro, me vestia muito mal. Hoje, com o corpo que tenho, amo meu estilo. Aprendi que não é sobre seu corpo. É sobre seu guarda-roupa e aprender o que realmente gosta”.

No TikTok, ele também se destaca ao falar sobre moda plus size masculina, combinando estilo, humor e reflexões sobre aceitação corporal. Fã do estilista japonês Issey Miyake, “pela forma como ele trabalha forma e geometria dentro das próprias roupas”, e do belga Martin Margiela, Vitor define seu estilo como livre de rótulos. “Costumo ir pra cortes mais amplos e peças também um pouco mais estruturadas. Gosto muito do contraste também entre peças mais formais e peças casuais”, explicou.

A mudança de rumo o levou a um novo patamar: Vitor já desfilou na São Paulo Fashion Week, participou da semana de moda masculina de Paris, e estrelou campanhas de marcas como C&A, Vans, Mizuno e LATAM. “Virei criador em tempo integral”, celebrou o ex-médico, que acaba de assinar contrato com a agência WAY, de Anderson Baumgartner, responsável por nomes como Tata Werneck, Alinne Moraes, Carol Trentini e Alessandra Ambrósio.

De jaleco a passarela, Vitor Arruda mostra que recomeços também podem ser sinônimo de liberdade e autenticidade.

