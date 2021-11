Ex-loira do Tchan assume cargo de confiança na comunicação social da PRF

A ex-dançarina do grupo É o Tchan, Silmara Miranda, conhecida como Loira do Tchan, ganhou um cargo de confiança na Polícia Rodoviária Federal (PRF), corporação da qual já fazia parte após passar em concurso.

Em entrevista ao UOL, ela afirmou que a posição de confiança na área de comunicação social do órgão não se deu devido a privilégios, mas à formação em jornalismo.

Ela já fazia parte do departamento de comunicação social desde fevereiro e assumiu a posição de chefia há um mês. Segundo ela, apesar do pouco tempo na corporação, não há o que se falar sobre um possível desconforto de colegas que estão há mais tempo na PRF com relação à promoção.

"Não existe nenhum critério de antiguidade para assumir um cargo de confiança. É livre a nomeação e a exoneração. No meu caso, como no meu setor sou a única formada em jornalismo, surgiu essa oportunidade para mim", destaca.

Especialização técnica

A ex-loira do Tchan chama atenção que a PRF aproveita as especialidades de pessoas que têm formação superior. Ela acredita que isso, somado à sua "vontade em querer ficar e desempenhar um bom trabalho com iniciativa, proatividade e boa comunicação", colaboraram com a promoção.

Também à UOL, o coordenador geral de comunicação da PRF, Marco Antônio Territo, reforçou que a nomeação de Silmara para o cargo se deu devido à especialização da ex-dançarina.

"Ela é formada em jornalismo, é muito competente e nos surpreendeu com o trabalho dela. Há pessoas mais antigas [na PRF], mas nem todas possuem essa disponibilidade de ir para Brasília. Além disso, ela tem capacidade de gestão, demonstra espírito de liderança e tem o respeito de todos", elogiou.