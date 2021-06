Ex-loira do Tchan vira policial rodoviária federal: 'queria estabilidade'

A ex-loira do Tchan Silmara Miranda, que atuou no grupo entre 2003 e 2007, substituindo Sheila Mello, respondeu uma série de perguntas de fãs em uma caixa de perguntas no Instagram. A ex-dançarina falou sobre a vida de policial federal rodoviária.



Em conversa com os seguidores, ela revelou que além da PRF também foi aprovada em outros dois concursos: de agente e escrivão da Polícia Civil.

Legenda: Silmara dançou ao lado de Jacaré Foto: Reprodução/Instagram

A ex-dançarina, de 39 anos entrou na PRF em novembro do ano passado. Na rede social é possível ver postagens da rotina de Silmara Miranda como policial.

Ela também é formada em jornalismo, mas optou pelos caminhos dos concursos públicos em busca de estabilidade financeira.

"Não estava muito contente com minha vida profissional e financeira. Mas desde a época da primeira faculdade, lá com os meus 22 anos, já queria estudar para concurso. Eu queria o que todo mundo quer: estabilidade", disse a policial no Instagram.

Legenda: Silmara Miranda ao lado da filha Foto: Reprodução/Instagram

Silmara contou aos seguidores que após ser aprovada, passou por uma série de aulas, práticas e teóricas. "É cansativo, mas é maravilhoso... tão enriquecedor! Nós chegamos na UniPRF grandes e saímos gigantes. Você tem que se dedicar, mas é muito prazeroso aprender ser Polícia Rodoviária Federal".

Desde que deixou o É o Tchan, ela se casou, teve uma filha, se divorciou e trocou Salvador por Florianópolis, onde mora atualmente.