Filha de Carla Perez e Xanddy é recepcionista nos EUA; veja como está a ex-loira do Tchan hoje

Camilly Victória, 19, filha de Carla Perez e Xanddy, compartilhou que trabalha como recepcionista em um salão de unhas nos Estados Unidos. Ela revelou a informação por meio do Instagram nessa quarta-feira (30).

A assessoria de imprensa de Xanddy informou ao G1 Bahia que Camilly gosta de ser independente e trabalha desde os 16 anos. O emprego no salão de unhas foi aceito também porque a jovem se interessa por moda e beleza.

Legenda: Jovem abriu uma caixa de perguntas no Instagram e foi questionada sobre qual era seu emprego Foto: Reprodução

Camilly segue os passos dos pais na carreira artística. Em dezembro de 2020 ela lançou sua primeira música de trabalho, "On The Low", cantada em inglês.

Em junho, a filha mais velha de Carla Perez e Xanddy se formou no curso de produção musical na Universidade Full Sail, na Flórida.

Como está Carla Perez hoje?

Carla Perez tem 43 anos e atualmente mora nos Estados Unidos com o marido Xanddy Harmonia e os dois filhos: Camilly Victória, de 19 anos, e Victor Alexandre, 17.

Legenda: A ex-loira do Tchan mora em Orlando com o marido Xanddy e os dois filhos Foto: Reprodução/Instagram

A dançarina e atriz brasileira se mudou para Orlando, no estado americano da Flórida, em 2016. Carla e Xandy possuem uma casa em um condomínio fechado nos EUA desde 2013, segundo o portal Observatório da TV.

Em entrevista para Fátima Bernardes no programa "Encontro" em janeiro deste ano, Carla afirmou disse levar uma "vida normal" em Orlando.

"Além dos trabalhos de publicidade que eu faço, aqui é vida normal, eu cozinho, lavo, passo, limpo a casa. Lógico, com a ajuda da família, todo mundo aqui faz um pouquinho. E eu amo, amo isso, porque eu tô com a minha família reunida e isso é muito prazeroso pra mim", afirmou a baiana ex-loira do Tchan.

Carreira musical de Xanddy

Xanddy atualmente está em turnê de verão pelos EUA. A série de shows intitulada "Xanddy Samba & Summer" tem sido acompanhada por Carla Perez, segundo registros do casal no Instagram.

Legenda: Carla Perez e Xanddy completaram 19 anos de casados em 2020 Foto: Reprodução/Instagram

Perez e Xanddy comemoraram 19 anos de casados em outubro de 2020. Entretanto, o casal já se conhece há mais de 21 anos.