Ex de Pedro, do BBB 26, aposta em carreira digital após fama repentina

Rayne Luiza, ex-mulher de Pedro Henrique Espíndola, participante do BBB 26, decidiu transformar a visibilidade inesperada em uma nova fase profissional. Antes reservada e pouco ativa nas redes sociais, a paranaense ultrapassou a marca de 800 mil seguidores no Instagram e agora planeja investir na carreira de influenciadora digital.

Nos últimos dias, Rayne contou que já iniciou conversas e reuniões para estruturar essa mudança. “Estava em reunião para trazer novidades para vocês. Vou tentar gravar um pouco da minha rotina, vou aparecer mais”, afirmou em publicação nas redes sociais.

Até a estreia do reality, o perfil de Rayne tinha apenas duas fotos, uma delas ao lado de Pedro. Grávida de sete meses, ela passou a ganhar projeção após o então marido admitir, dentro da casa, que havia sido infiel em diversas ocasiões. O episódio levou ao primeiro pronunciamento público da paranaense.

Na época, Rayne explicou que não tinha familiaridade com a exposição digital, embora chamasse atenção por manter um e-mail de contato profissional na biografia. Isso gerou especulações entre internautas sobre uma possível estratégia de marketing, o que ela negou.

“Não é jogada de marketing. Quem perderia R$ 6 milhões para deixar a mulher famosa na internet? Sobre minha bio, deixei esse e-mail porque muita gente tirou foto comigo na casa de vidro. Não vou dizer que quero ou não virar influenciadora. Não sei o dia de amanhã”, declarou.

Outro assunto que repercutiu foi o fato de Rayne não publicar fotos exibindo a barriga da gravidez, o que rendeu comentários e até o apelido de “grávida de Taubaté”. Ela rebateu as insinuações e explicou o motivo da discrição. “Não sei se as mulheres vão me entender, mas minha autoestima na gravidez ficou lá embaixo. Alterou tudo no meu corpo. Barriga que cresce, hormônio... Não estou me achando das mais bonitas para postar foto grávida. Mas vou deixar um registro aqui para ver se vocês acreditam”, disse.

A situação ganhou novos contornos após Pedro tentar beijar Jordana dentro da casa sem o consentimento dela. Pouco depois, ele apertou o botão da desistência e deixou o programa. Atualmente, o ex-brother é investigado pela Polícia Civil por importunação sexual. Desde então, Rayne concedeu diversas entrevistas e reforçou que não pretende manter contato com o pai de sua filha.

Semelhança com o caso de Ana Lúcia

O caso lembra o que aconteceu no BBB 18, quando Ana Lúcia Vilela, então noiva do cearense Lucas Fernandes, ganhou enorme projeção fora da casa. Após a aproximação do participante com Jéssica Mueller no reality, Ana Lúcia conquistou centenas de milhares de seguidores em poucas horas, chegando à marca de 1 milhão.

Na época, ela trabalhava no varejo de moda, mas, anos depois, deixou o emprego formal, passou a investir na presença digital e hoje comanda a própria marca. Um caminho que, agora, Rayne Luiza parece disposta a seguir.