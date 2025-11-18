Diário do Nordeste
Ex-bailarina do Faustão relata terror na prisão: 'Comida estragada'

Natacha Horana diz que não entendeu a prisão e descreve condições precárias na cela.

Natacha é ex-bailarina do Faustão.
Legenda: Natacha é ex-bailarina do Faustão.
Foto: Reprodução/Instagram.

A ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana, 34, voltou a comentar sobre o período em que ficou presa, durante participação no PodShape, apresentado por Juju Salimeni. Ela relembrou a abordagem policial, afirmou que não compreendeu o motivo da detenção e reforçou que sempre se declarou inocente.

“Foi uma surpresa para mim como para todo mundo. Chegaram na minha casa e me prenderam. Falaram o porquê: lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ai eu perguntei por quê? Eles disseram: 'pergunta para o seu advogado'. É tão rápido as coisas. Eu falei: 'Deus do céu o que está acontecendo?. A juíza tem que ver que está acontecendo alguma coisa de errado'. Eles não dizem nada e eu fiquei sem entender. Fui algemada igual bandida”, relatou.

No podcast, Natacha detalhou o choque ao chegar à cela e o medo que sentiu desde o primeiro momento. "Medo, pânico. Pensei: eu posso morrer aqui. Chegando lá você não dorme, não come, só chora, não pensa. Dividi a cela com 16 mulheres e só tinha lugar para oito. Colchão tinha uns quatro. Vai se virando uma dorme a outra fica acordada e vai revezando", descreveu.

Natacha é ex-bailarina do Faustão.
