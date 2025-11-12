Enquete 'A Fazenda 17': parcial indica quem deve ganhar Prova do Fazendeiro

A peoa Saory Cardoso é, conforme resultado parcial de enquete do Diário do Nordeste, a favorita dos leitores para ganhar a Prova do Fazendeiro desta semana em "A Fazenda 17". A competição ocorre na noite desta quarta-feira (12), na Record TV, e quem vencer se livra da Roça e conquista todos os poderes da posição.

Estão na disputa, além de Saory Cardoso, os peões Carol Lekker e Toninho Tornado. Os que perderem a votação seguem para a Roça, acompanhando de Matheus Martins já confirmado na disputa de eliminação.

O resultado parcial da enquete mostra Saory com 51,2% da preferência do público para vencer a prova. Enquanto isso, Carol Lekker com 18,1% e Toninho Tornado com 30,7%.

Veja números da enquete:

Legenda: Esta enquete não interfere no resultado do programa. Foto: Intera/Diário do Nordeste.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA OITAVA ROÇA

A berlinda começou com Luiz Mesquita distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja à Duda Wendling.

Então, o fazendeiro Wallas Arrais abriu a roça indicando Saory Cardoso para o primeiro banquinho.

Em seguida, aconteceu a votação cara a cara. No entanto, ao dar o último voto da noite, Duda revelou que, pelo Poder da Chama Laranja, seu voto valeria por quatro e escolheu indicar Matheus Martins. Acumulando 11 votos, o modelo se juntou a berlinda.

Ele puxou Carol Lekker do quarto de Apolo, e ela deu início ao Resta Um, no qual Toninho Tornado acabou sobrando e fechando o quarteto.

Depois, Luiz usou o poder do pergaminho branco e escolheu um roceiro para não ser vetado da disputa: ele optou por Saory. Com isso, o humorista vetou Matheus da Prova do Fazendeiro.