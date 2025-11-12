Quem venceu o Masterchef Confeitaria 2025? Veja detalhes da final do reality

A final da 2ª temporada do Masterchef Confeitaria foi exibida na noite de terça-feira (11) mostrando a disputa entre Leo Salles e Ramiro Bertassin. Os dois confeiteiros precisaram entregar três sobremesas aos grupo de jurados composto por Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin.

Assim como na temporada anterior, algumas técnicas obrigatórias teriam que ser utilizadas pelos finalistas. Viennoiserie (massa folhada), cúpula transparente e decoração de chocolate com movimento foram as definidas para este ano.

Quem venceu o Masterchef Confeitaria 2025?

O prêmio da vez ficou com o confeiteiro Leo Salles, elogiado por Diego Lozano ao ter o trabalho citado como uma "poesia". O participante chegou a surpreender os jurados ao apresentar uma sobremesa com vieiras.

Ao todo, os finalistas tiveram 7 horas de provas. Destas, 3h30 foram para entrega do primeiro passo, 3h para o segundo passo e 30 minutos para o terceiro passo.

Conforme as regras, a primeira sobremesa era livre com base de pão. Já a segunda deveria apresentar a cúpula transparente e a terceira precisava ter o chocolate em movimento.

Leo, após a apresentação de todos os passos, foi consagrado em discurso dos jurados e falou sobre a emoção de receber o prêmio.

Segundo o confeiteiro, o tempo sempre foi uma dificuldade em todas as provas do reality, mas, ainda assim, ele se propôs a entregar tudo que foi idealizado por ele.

"Foi o que eu me propus a entregar: minha verdade nua e crua. Abraçar isso e dizer que a gente se sente inseguro, mas concluir e fazer valer a pena é ser honesto e ser humano", disse, ainda sem saber o que fará com o prêmio em dinheiro do programa.