Enquete Power Couple: parcial aponta casal que deve sair do reality show

Na noite desta quinta-feira (3) acontece mais uma eliminação no Power Couple Brasil, e um casal deixará o reality da TV Record. A décima DR da temporada é enfrentada pelas duplas Nat e Eike, Carol e Radamés e Adriana e Dhomini.

Segundo a parcial da enquete do Diário do Nordeste, Nat e Eike devem deixar a disputa com 16,61% dos votos, seguidos de Adriana e Dhomini com 34,68%. Já Carol e Radamés são os favoritos, com 48,72% da preferência do público.

No Power Couple, quem recebe menos votos deixa o reality, ou seja, o voto é pra ficar. O resultado será divulgado no programa ao vivo, na TV Record, a partir das 22h30.

CONTINUE VOTANDO NA ENQUETE DO POWER COUPLE

inter@

Como foi formada a décima DR do Power Couple?

Nessa quarta-feira (2), a formação da berlinda foi diferente, primeiro os vencedores do leilão da Esfera do Poder foram revelados e, além de ganharem imunidade, ainda puderam indicar um casal diretamente à zona de eliminação.

Veja também Zoeira Repórter da Band agride colega da Record durante transmissão ao vivo em São Paulo; veja vídeo Zoeira Sean 'Diddy' Combs é absolvido de três crimes; veja detalhes da sentença

Com o lance de R$ 91 mil, Tali e Rafa venceram a disputa pelos poderes, se salvando e escolhendo mandar Nat e Eike para a DR.

Por terem o menor saldo da semana, Carol e Radamés ocuparam a segunda vaga da berlinda.

Por último, a votação da casa determinou quem fecharia a formação: com três indicações, Adriana e Dhomini fecharam o trio de pares na DR desta semana.