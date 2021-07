Enquete Power Couple: Deborah e Bruno, Geórgia e Thiago, Mari e Matheus? Quem deve ficar?

A última semana do Power Couple Brasil começou com anúncio de D.R nesta segunda-feira (19). Ao anunciar o resultado de prova que ocorreu nesse domingo (18), Adriane Galisteu informou que os perdedores estão direto na zona de risco.

Deborah Albuquerque e Bruno Salomão, Geórgia Fröhlich e Thiago Bertoldo e Mari Matarazzo e Matheus Yurley correm risco de sair do programa. A eliminação acontece ao vivo nesta terça-feira (20).

Última prova e reta final

Li Martins e JP Mantovani venceram a prova especial e se salvaram da D.R. No entanto, eles ainda não sabem, mas já estão em mais uma berlinda, que será formada automaticamente com os três casais que restarem após o resultado desta D.R.

A última eliminação do programa acontece na quarta-feira (21). A grande final do Power Couple será na sexta-feira (23) com dois casais.

Reunião com todos os casais

Todos os 13 casais da 5ª temporada do Power Couple Brasil se reúnem novamente na próxima quinta-feira (22).

De acordo com a apresentadora Adriane Galisteu, o encontro será ao vivo e servirá como uma "lavagem de roupa suja".