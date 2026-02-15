Enquete BBB 26: Marcelo, Samira ou Solange? Vote em quem deve sair no Paredão
O mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (17).
Marcelo, Samira e Solange Couto estão no quinto paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26. A votação ocorreu na noite deste domingo (15).
Agora, a mais votada pelo público será a primeira a deixar a casa mais vigiada do Brasil em 2026, na próxima terça-feira (17).
Vote na enquete:
Esta enquete não interfere no resultado oficial do reality.
Como foi a formação do Paredão?
A formação do paredão ocorreu com:
- 3 emparedados pelo Bloco do Paredão;
- 1 indicado pelo líder;
- 2 mais votados pela casa.
Os imunes eram Milena, que recebeu imunidade na última dinâmica da casa, e Chaiany, que foi imunizada por Gabriela, o Anjo da semana.
Veja como foram os votos neste domingo (15)
- Samira votou em Jordana;
- Chaiany votou em Jordana;
- Milena votou em Jordana;
- Marcelo votou em Jordana;
- Maxiane votou em Samira;
- Breno votou em Jordana;
- Solange Couto votou em Jordana;
- Leandro Boneco votou em Jordana;
- Ana Paula Renault votou em Jordana;
- Jordana votou em Samira;
- Babu Santana votou em Jordana;
- Gabriela votou em Babu Santana;
- Juliano Floss votou em Jordana;
- Marciele votou em Samira.
A prova Bate e Volta ocorreu em três etapas. Apenas Marcelo, indicado pelo Líder Jonas, não participou da disputa.