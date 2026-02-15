Sabrina Sato, Andressa Urach e Luana Piovani: veja looks de famosos no sábado de Carnaval

O sábado (14) foi marcado pela presença de diversos famosos tanto nos desfiles quanto nos camarotes dos carnavais pelo Brasil. E claro que não poderiam faltar os brilhos das fantasias e dos looks para curtir a folia.

A apresentadora Sabrina Sato exibiu o corpo torneado em um biquini cravejado de cristais e parou a internet antes mesmo seguir para a avenida como Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel.

Além dela, a Marquês de Sapucaí também recebeu a atriz Luana Piovani e a influenciadora Andressa Urach, que voltaram à avenida depois de mais de uma década longe.

Veja os looks de algumas famosas neste sábado de Carnaval.

Legenda: Sabrina Sato mostrou o corpo torneado no primeiro look do sábado de Carnaval em um biquíni cravejado de cristais. Foto: Divulgação/Gabriela Schmidt.

Legenda: Luana Piovani volta a desfilar na Marquês de Sapucaí depois de 20 anos. Foto: Ellen Soares/gshow

Legenda: Quem também voltou à passarela foi Andressa Urach, que estava sem desfilar há 13 anos. Foto: Ellen Soares/gshow

Legenda: Patrícia Poeta curtiu o Carnaval de Salvador no segundo dia da folia, sábado (14). Foto: gshow