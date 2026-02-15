Sabrina Sato, Andressa Urach e Luana Piovani: veja looks de famosos no sábado de Carnaval
Na avenida ou nos camarotes, não faltou brilho para curtir a festa.
O sábado (14) foi marcado pela presença de diversos famosos tanto nos desfiles quanto nos camarotes dos carnavais pelo Brasil. E claro que não poderiam faltar os brilhos das fantasias e dos looks para curtir a folia.
A apresentadora Sabrina Sato exibiu o corpo torneado em um biquini cravejado de cristais e parou a internet antes mesmo seguir para a avenida como Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel.
Além dela, a Marquês de Sapucaí também recebeu a atriz Luana Piovani e a influenciadora Andressa Urach, que voltaram à avenida depois de mais de uma década longe.
Veja os looks de algumas famosas neste sábado de Carnaval.
