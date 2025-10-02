Enquete A Fazenda: veja o resultado de quem fica no reality rural

Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo estão na segunda roça da "A Fazenda 17". A eliminação ocorre na noite desta quarta-feira (2), durante o programa.

Rayane Figliuzzi escapou da berlinda após vencer a Prova do Fazendeiro.

Na dinâmica do reality, sai do programa o peão ou peoa que receber menos votos do público. Ou seja, o voto é pra ficar e não para eliminar.

No resultado da enquete promovida pelo Diário do Nordeste, Walério Araújo foi o menos votado, recebendo 19,1% dos votos e deve sair da atração.

Em seguida vem Renata com 28,5%. Duda liderou as preferências pela permanência com 52,3%.

Veja o resultado

Legenda: A eliminação ocorre na noite desta quarta-feira (2). Foto: Reprodução.

Como foi a formação da segunda roça

Na terça-feira (30), Ray ocupou o primeiro banco da berlinda ao ser indicada pelo fazendeiro Dudu Camargo.

Walério acabou sendo o mais votado após Yoná usar o Poder Laranja e transferir as indicações de Matheus Martins para ele. Em seguida, o estilista escolheu Duda da baia.

No resta um, sobrou Renata, que vetou a influenciadora digital de participar da Prova do Fazendeiro, a mandando automaticamente para a berlinda oficial.

Ray venceu a Prova do Fazendeiro e se livrou, consolidado a roça entre Duda, Renata e Walério.