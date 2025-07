Em 'Vale Tudo', Odete vai chantagear Ivan para ele reatar com Heleninha

No remake de “Vale Tudo”, Odete Roitman (Debora Bloch) fará de tudo para que Ivan (Renato Góes) reate o casamento com Heleninha (Paolla Oliveira).

Nos próximos capítulos da trama, a Paladar vai virar fornecedor das comidas de bordo dos aviões da TCA. Após descobrir que o ex-genro reatou com Raquel (Taís Araújo), Odete irá acusar Ivan de ter beneficiado a namorada nas negociações e o confrontará. "Você conseguiu quebrar nossos acordos nas duas frentes, Ivan. Você favoreceu a sua ex-namorada fornecendo informações privilegiadas sobre nossos fornecedores", dirá ela.

O protagonista negará ter envolvimento no acordo. Ivan ainda dirá que não tem visto Raquel, mas a vilã mostrará fotos recentes dos dois juntos.

“Isso aqui não parece uma imagem de duas pessoas que não têm se visto. Você entende a gravidade da situação, Ivan? Você tem uma multa de 300 mil reais pra pagar por estar expondo a Heleninha dessa forma. E, além disso, a TCA vai processar você por espionagem empresarial, entre outras coisas, claro. A não ser que você faça as pazes com a Heleninha. E volte pra casa”, afirmará a empresária.

Veja também É Hit Filme sobre a vida de Marília Mendonça será lançado ainda este ano, diz jornal É Hit MC Daniel e Lorena Maria terminam relacionamento 5 meses após nascimento de filho do casal

Ivan continuará afirmando que não sabia que a empresa de Raquel está fornecendo as comidas de bordo. “Você não vai precisar convencer a mim, que isso tudo foi coincidência, Ivan. A gente tá falando de um processo, é bem mais complicado”, ameaçará Odete.

A vilã continuará insistindo para Ivan reatar o casamento com a filha, e o protagonista ficará enojada com a proposta da ex-sogra. “Você aceitaria que eu ficasse com a sua filha por chantagem?", questionará ele. "Claro que não. Que forma chula de falar... Até porque eu não estou te chantageando. Eu estou te perguntando se você segue sendo da minha família, só isso. Porque, para mim, família é família", dirá a ricaça.

Apesar das ameaças, Ivan não cederá. "Eu gosto muito da Heleninha. Eu posso dizer até que eu amo a Heleninha. Mas eu nunca ficaria com ela assim. Se você achar que é melhor me demitir, me processar... Você pode ficar à vontade para encaminhar como preferir. Porque eu não fiz nada de errado".