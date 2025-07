Filme sobre a vida de Marília Mendonça será lançado ainda este ano, diz jornal

Em meio à briga sobre a guarda de Léo entre dona Ruth e Murilo Huff, um filme que contará a história de Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo em 2021, será lançado ainda em 2025. A produção, inclusive, está em busca de atrizes entre 18 e 30 anos com aparência semelhante à artista. A informação é do Extra.

Ainda segundo o jornal, a atriz escolhida precisará ter disponibilidade para possíveis adaptações físicas, como ganho ou perda de peso significativos, com o apoio e acompanhamento profissional. Da mesma forma, alterações no cabelo e reforço da caracterização serão recursos utilizados.

Veja também É Hit Fabiano Menotti diz que acidente foi ‘livramento muito grande’ e agradece mensagens de fãs É Hit Cantor Marrone, da dupla com Bruno, desabafa sobre glaucoma e depressão É Hit ‘Voltei a viver esse luto’, diz Dona Ruth sobre perda da guarda do neto

O foco da produção do longa-metragem é encontrar boas atuações e habilidade para o canto. Ter experiência com o gênero sertanejo é um diferencial, mas a equipe também tem reservado no cronograma de gravações um período para um preparo vocal focado.

A previsão é que até o fim deste mês o nome do filme seja escolhido.

Luciano Baldan é o diretor de elenco da produção. Ele também foi o responsável por escalar o elenco de outra série biográfica, a da vida do piloto Ayrton Senna. O profissional ainda produziu o casting do filme de "Chico Bento" e da série "Turma da Mônica: origens", do Globoplay.