MC Daniel e Lorena Maria terminam relacionamento 5 meses após nascimento de filho do casal

MC Daniel e a noiva, Lorena Maria, comunicaram, nesse fim de semana, o fim do relacionamento, 5 meses após o nascimento de Rás, primeiro filho de ambos. O funkeiro se pronunciou sobre o assunto através das redes sociais, nesse domingo (13).

"Por respeito a todos que nos acompanharam, com coração apertado venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Difícil colocar em palavras o que foi vivido. Nosso relacionamento teve amor, cuidado, entrega, respeito, carinho, transparência e honestidade. Não foi passageiro, nem superficial", publicou, nos stories do Instagram.

O artista ainda pediu para que não julguem a mãe de seu filho: "Enquanto estivemos juntos, eu a defendi, e isso não muda agora. Sempre terei gratidão por tudo o que vivemos. Nosso laço é eterno, por tudo o que construímos juntos", disse. "Terminar é doloroso. É um luto silencioso... Mas eu sei da verdade do meu coração. Meu amor por ela foi puro. Eu me entreguei por inteiro. Não a teria pedido em namoro, depois em casamento, não teria mudado toda minha vida para estar ao lado dela, se tudo isso não fosse sincero", acrescentou Daniel.

Críticas

Internautas têm acusado duramente Daniel de ter “deixado” Lorena após o nascimento do bebê. O músico também falou sobre isso em seu texto: “Não digam que fui cruel ao ponto de 'usar' alguém para realizar um sonho, nem que ela me deu um 'golpe' Isso fere, machuca, tudo aconteceu com amor, responsabilidade e escolha de duas pessoas adultas. Nosso filho é uma benção e trouxe luz pras nossas vidas.”

Por fim, o MC desejou paz a quem torceu contra a relação dos dois e disse que não tocará mais no assunto.

Daniel e Lorena oficializaram o relacionamento em agosto de 2024, após um pedido de namoro durante um passeio na Grécia. Pouco depois, ele anunciou que o casal aguardava a vinda do filho e pediu a influenciadora em casamento na reta final da gravidez, em janeiro de 2025. Rás nasceu no mês seguinte após uma cesárea de emergência.