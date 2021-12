Dona Bil, mãe de Safadão, declara torcida para Mileide escapar da Roça em 'A Fazenda 13'

Mileide Mihaile está na 12ª Roça de "A Fazenda 13" e corre risco de deixar o reality na noite desta quinta-feira (9). Mas se depender da ex-sogra, a peoa ainda fica no programa. Na tarde desta quinta-feira (9), Maria Valmira Silva de Oliveira, mais conhecida como Dona Bil, declarou torcida a favor de Mihaile.

Em seus stories do Instagram, a mãe de Wesley Safadão compartilhou a foto do mutirão de votos postado pelo perfil oficial da maranhense. "Yhudy juntos na mesma torcida", escreveu dona Bill, em referência ao neto, fruto do relacionamento entre Mileide e Safadão.

Legenda: Em seus stories do Instagram, dona Bill compartilhou a foto do mutirão de votos a favor de Mileide Foto: Repodução Instagram

Além da influenciadora digital, disputam a preferência do público Aline Mineiro e Solange Gomes. Sai do programa quem tiver menos votos para ficar na atração. Mileide caiu na berlinda por indicação de Dynho Alves, dono do poder da Chama Vermelha.

inter@

Como foi a formação da Roça?

Sthe Matos, a última dona do Lampião do Poder, abriu os comandos e resolveu ficar com o poder da Chama Amarela. Ela teve de escolher entre R$ 10 mil e imunidade da roça. A influenciadora digital preferiu ser imunizada. Ela deu o poder da Chama Vermelha para o parceiro Dynho Alves.

O fazendeiro da semana, Rico Melquiades, indicou Dynho direto para a berlinda, dando início à noite de formação da roça. Com quatro votos, Bil Araújo ocupou o segundo banco da roça. Ele puxou Aline Mineiro da baia. A ex-Panicat começou o resta um.

Solange acabou sobrando e foi a última roceira. Em seguida, Dynho abriu o poder da Chama Vermelha ao final da roça. Ele teve de trocar um dos peões da roça por outro da sede ou da baia: ele tirou Bil do banquinho e colocou Mileide.

Como foi a Prova do Fazendeiro?

Aline, Dynho e Solange se enfrentaram na Prova do Fazendeiro. Os peões tiveram a missão de colher frutas, mas vendados. Durante um período de 10 minutos. quem colhesse mais pontos vencia a prova.

Dynho fez 6.570 pontos e ganhou o último chapéu supremo. Aline fez 4.740 e Solange fez 3.530.