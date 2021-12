A influenciadora digital e empresária Mileide Mihaile discutiu com a ex-Banheira do Gugu, Solange Gomes, na festa deste sábado (4), no reality a "A Fazenda 13". Mileide pediu que a participante não falasse do cantor Wesley Safadão, seu ex-marido e pai do seu filho Yhudy Lima, de 11 anos.

A postura da influenciadora repercutiu nas redes sociais devido ao histórico de conflitos após a separação com o cantor.

No entanto, Mileide deixou claro que pretende preservar a família da exposição.

“Sol, posso te pedir uma coisa, então, já que você tá pedindo pra não falar da banheira? Então, a gente pode brigar, tretar, fazer tudo, mas não fala do pai [Wesley Safadão] do meu filho [Yudhy], pode ser?”, disse Mileide.

Solange concordou. Mileide acrescentou: “

Só isso que eu lhe peço, pode falar tudo sobre mim, mas não fala sobre o pai do meu filho, tá bom?”, frisou a empresária

Em outro momento, a empresária chegou a defender Safadão.

“Eu sou mãe solteira até hoje e eu sou pilar de uma família inteira. Não só do meu filho, porque ele tem pai, um pai que honra as calças que veste. O pai dele honra as calças que veste. Como pai, eu não tenho nada a falar dele, mas a minha vida e a minha família, lá no Maranhão, precisam de mim como nunca. Ela não sabe de nada da minha vida”, afirmou Mileide.

Início da discussão

Mileide Mihaile e Solange Gomes começaram a discussão após a influenciadora vencer uma prova e ganhar R$ 20 mil. Solange ficou chateada e disse que Mileide não precisava do dinheiro, pois, dentre outras fontes de renda, teria a pensão de Wesley Safadão.

"Claro que você não vai se importar de perder R$20 mil, eu te entendo", disse Solange. "Sai bastante coisa na mídia, Mileide, você é uma pessoa que trabalha bastante na internet, tem filho com um homem muito bem sucedido", continuou.

"Mas você quer dizer que isso é sinônimo de ter muito dinheiro?", questionou a ex-mulher de Safadão.

"De ter mais que muita gente", rebate Solange. "Eu não tenho esse muito dinheiro que você está colocando. Sol, que coisa feia, eu ralo para caral**. É o pai do meu filho. Eu sou o pilar de toda a minha família", afirmou Mileide.

Solange continuo "Eu nem vou discutir isso com você, Mileide. [...] Ela tem também uma estabilidade, tem pensão do pai dela. Todo mundo rala muito, não vem se fazer de coitada, não. Sabe quanto é a pensão da minha filha que eu não recebo por mês? R$ 2000. Não vou nem comparar com a tua. Ah, para, não se faz de coitada aqui, não. Você está quieta o jogo todo", seguiu.