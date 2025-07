Diretor de 'Round 6' explica cena com Cate Blanchett, que nem elenco sabia, e fala sobre derivados

O diretor de "Round 6", Hwang Dong-hyuk, deu mais detalhes sobre a cena final da terceira temporada. Em “Conversando sobre Round 6", derivado produzido pela Netflix, ele comentou sobre a ideia de mostrar o jogo em outras partes do mundo.

"Eu queria mostrar que o mundo ainda não mudou. Fora que se tudo acabasse por aqui os fãs ficariam chateados e a gente não teria nenhuma desculpa para voltar", afirmou Hwang.

Veja também Zoeira Cidade de Deus é o único filme brasileiro eleito o melhor do século 21 pelo jornal NYT Zoeira Jennifer Aniston vai estrelar série baseada no livro polêmico da atriz Jennette McCurdy

O que acontece na cena final (Spoilers)?

Após o fim da história de Gi-Hun, a produção termina com uma cena curta, em que a atriz australiana Cate Blanchett faz uma participação especial como a nova "recrutadora". Em um beco de Los Angeles, ela entrega o tradicional ddakji vermelho a um novo “jogador”.

Muitos fãs especularam se isso não seria um indicativo de possíveis spin-offs. Porém, segundo o diretor, em entrevista ao The Hollywood Reporter, a cena não foi pensada para dar uma continuidade à série.

"Gi-hun e Front Man encerram a história dos Jogos na Coreia. Mas quis mostrar que, mesmo que um sistema caia, outro pode surgir. Essas estruturas se repetem. É por isso que o recrutamento aparece nos Estados Unidos”, explicou.

Elenco não sabia da cena

No mesmo bate-papo da Netflix, os atores da produção revelaram que não sabiam da participação especial de Cate Blanchett. "Nem imaginava, não tinha informação nenhuma sobre isso. Uma pessoa que conheço disse: ‘soube que uma atriz famosa de Hollywood vai estar na série’. Não esperava que fosse uma atriz tão famosa", disse Lee Jung-jae, ator de Gi-Hun.

Quem troca olhares com ela é Lee Byung-hun, o Front Man. No entanto, ele também não sabia que ela estaria presente, já que os atores não se encontraram durante as gravações. Ainda no bate-papo, os demais atores pedem para o diretor uma história mais detalhada sobre o personagem.

"Não sei. A gente acabou de gravar a série. Vamos processar tudo isso e depois a gente pensa em outras histórias", finalizou Hwang.

Derivados

Apesar da negação do diretor, a versão de "Round 6" baseada nos Estados Unidos está em desenvolvimento pela Netflix. O portal Deadline afirma que o diretor David Fincher, de "Mindhunter" e "Garota Exemplar", esteja à frente do derivado.

Ainda na entrevista com o THR, Hwang Dong-hyuk admite que é fã do colega norte-americano. “Sou fã do Fincher. Se ele criar uma versão americana de 'Round 6', com certeza vou assistir assim que sair”, disse.