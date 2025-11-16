Dança dos Famosos tem Ivete Sangalo como jurada neste domingo (16/11)
A cantora vai julgar apresentações no estilo Dança Cigana.
A "Dança dos Famosos" terá apresentações ao som da Dança Cigana no "Domingão com Huck" de hoje (16). Nesta semana, a cantora Ivete Sangalo será a jurada convidada e, ao vivo, apresenta ao público seu novo trabalho, o projeto “Clareou”.
A baiana também conversará com o apresentador Luciano Huck sobre a homenagem à cantora Clara Nunes. O programa vai ao ar logo após ‘Campeões de Bilheteria’.
A acirrada competição traz Alvaro, David Junior, Manu Bathidão, Richarlyson, Silvero Pereira e Wanessa performando com seus respectivos professores. A dupla com menor pontuação no somatório das notas deixa o quadro.
Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (2)?
A Dança dos Famosos é um dos quadros do Domingão com Huck, que começa às 19h35, na TV Globo.
Dança dos Famosos é um quadro dirigido por Henrique Matias. O ‘Domingão com Huck’ tem apresentação de Luciano Huck, direção geral de Clarissa Lopes, direção artística de Hélio Vargas, produção de Barbara Maia e Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.