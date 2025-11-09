Dança dos Famosos deste domingo (9/11) tem Ana Maria Braga como jurada

A "Dança dos Famosos" terá apresentações no estilo salsa no "Domingão com Huck" de hoje (9). Nesta semana, a apresentadora Ana Maria Braga será a jurada convidada e ainda fará uma surpresa para uma vendedora de café que tinha o sonho de conhecê-la.

Durante a participação no quatro, Ana Maria vai julgar os participantes Allan Souza Lima, Alvaro, Silvero Pereira, Wanessa Camargo, David Junior, Nicole Bahls, Manu Bahtidão e Richarlyson. A eliminação da semana será dupla.

O programa ainda terá uma entrevista com o príncipe de Gales, William, no Rio de Janeiro, em um encontro gravado no Pão de Açúcar.

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (2)?

A Dança dos Famosos é um dos quadros do Domingão com Huck, que começa às 19h35, na TV Globo.