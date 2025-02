As contas oficiais do Oscar publicaram, na tarde desta sexta-feira (14), o clipe de Fernanda Torres no filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles. A brasileira concorre na categoria de "Melhor Atriz" da premiação ao lado de nomes como Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison e Demi Moore.

A 97ª cerimônia de premiação do Oscar 2025 será realizada às 21h no dia 2 de março, sendo domingo de Carnaval no Brasil.

No clipe, publicado no Instagram e no Twitter, Fernanda aparece na cena em que encontra o cachorrinho Pimpão após ele ser atropelado.

"Se vocês não derem o Oscar dela e o retroativo da mãe dela, a gente derruba essa conta! Se premiaram, desconsiderem a mensagem", escreveu um internauta, enquanto outra declarou: "Pra mostrar o que é atuação pra esse povo".

Confira memes

Com 122 mil curtidas e 61 mil comentários em menos de uma hora, a publicação da Fernanda Torres no perfil oficial do Oscar acumula diversos memes. "É ela!!! Ela é minha mãe, minha tia, minha irmã, minha deusa! Ela é Fernanda Torres!!! TEM Q RESPEITAR", escreveu uma internauta, enquanto outro brincou: "Vocês não teriam coragem de acabar com a alegria de um país em pleno carnaval, né? Deem o Oscar pra elaaa".

"Fernanda Torres, a Primeira de Seu Nome, Senhora do Sarcasmo, Rainha da Comédia Ácida, Herdeira do Teatro e da Televisão, Guardiã do Humor Inteligente, A Inabalável, Destruidora de Convenções, Soberana dos Palcos e das Telas, Aquela Que Faz Rir e Refletir", escreveu outro usuário.

Ela foi tietada até por estrangeiros. Um deles afirmou: "Ninguém pode tocá-la. Queria ser brasileiro para poder dizer que sou do mesmo país que Fernanda Torres".

'Ainda Estou Aqui'

O filme “Ainda Estou Aqui” acompanha a família de Eunice Paiva e Rubens Paiva, interpretado no longa por Selton Mello, após o ex-deputado ser levado pelos órgãos de repressão.

A obra foi baseada no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens, e resgata a trajetória de Eunice na luta por reparação após e durante o regime autoritário. O filme também emocionou os espectadores com a participação de Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, que interpreta Eunice na fase idosa.

Um dos grandes sucessos de bilheteria no Brasil em 2024 — e ainda em cartaz —, o filme do diretor Walter Salles já foi visto por mais de 3 milhões de espectadores.