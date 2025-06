Cearense que sonhava em ser piloto constrói aviões no quintal de casa e faz sucesso na web

Apaixonado por aviação desde pequeno, o aposentado cearense Gerardo Benedito de Araujo, de 71 anos, resolveu transformar seus sonhos em realidade. Já na terceira idade, ele começou a construir os próprios aviões no quintal de casa. Em 2018, do zero, com tijolos, ferros, telas de arame e reboco, e com ajuda de familiares, ele replicou aeronaves como Airbus, Cesna 152, Embraer Phenom 100 e até um helicóptero.

"Eu não faço projeto, eu desenho no chão, na areia, e vou fazendo. Soldo aqui, prego ali, e vai dando tudo certo", garante. Na última semana, o cearense nascido em Viçosa do Ceará, mas estabelecido em Porto Velho, Rondônia, desde 1973, viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo cantando na frente da sua mais nova criação: um segundo Airbus, que ela chamará de Casa Avião 2.

A primeira Casa Avião foi feita pelo técnico de rádio aposentado entre 2017 e 2018. O local conta até com cabine de piloto, abriga as primeiras réplicas já feitas por ele e tem como fachada um Boeing. O local, na estrada da Areia Branca, na zona rural de Porto Velho, virou atração turística e até aceita hospedagens atualmente, segundo seu Gerardo contou ao Diário do Nordeste.

Conheça a Casa Avião

Resolvi alimentar os meus sonhos de criança, que começaram em 1962, quando meu pai comprou uma revista do Apollo 11 e eu fiquei encantado com a aviação, pois eu via os astronautas vestidos, né? Vi que o homem poderia ir à lua e fiquei encantado com essas histórias. Passei a investir nesse sonho e procurar conhecimento. Na época, eu não tinha condições, mas criei algumas maquetes no fundo do quintal onde eu morava, na casa com meus pais. Gerardo Araújo Aposentado e criador da Casa Avião

Como tinha afinidade com comunicação, por ter trabalhado mais de 20 anos em uma rádio, o aposentado revela que começou a brincar de "cineasta" e fez algumas produções independentes sobre aviação.

"Comecei fazendo filmes online, mas não me senti bem só em fazer virtual, eu queria me traduzir em um avião de verdade. Aí resolvi comprar um terreno no mato, na beira da estrada, e construir esta casa aonde eu poderia estar dentro de dia, de noite, na hora que eu quisesse para sonhar, cantar e viver a minha vida", relata o cearense, que já morou na Casa Avião, mas teve de se mudar e agora mantém ela somente para visitações e hospedagens.

Reconhecimento da Embraer

O amor de Gerardo pelas aeronaves chamou atenção da Embraer, que, em 2022, foi conhecer o trabalho artesanal dele em Rondônia e depois o levou para conhecer a sede da empresa, uma das maiores fabricantes de aeronaves comerciais do mundo, em São José dos Campos (SP).

Na visita, o cearense recebeu um certificado de proprietário da aeronave executiva Phenom 100, que foi replicada por ele durante a pandemia. Os executivos da Embraer ficaram impressionados, e Gerardo recebeu o documento das mãos do presidente e CEO da Embraer à época, Johann Bordais.

"Você faz parte da família Embraer por ter escolhido um avião da Embraer: o Phenom 100. Justamente temos o certificado que anuncia: 'É uma grande honra e orgulho que certificamos o senhor Geraldo e senhora Izabel Araújo, que são proprietários de um Phenom 100', seja bem-vindo a família Embraer", disse o antigo presidente da empresa de aviação.