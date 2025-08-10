Diário do Nordeste
Carolina Dieckmann canta com neta de Preta Gil em renovação de votos de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso

Atriz e Sol de Maria emocionaram convidados ao interpretar a música "Sinais de Fogo"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto: Reprodução/X

A atriz Carolina Dieckmann protagonizou um dos momentos mais emocionantes da renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, realizada no sábado (9) no rancho do casal, no interior do Rio de Janeiro. Ao lado de Sol de Maria, neta de Preta Gil, a atriz cantou "Sinais de Fogo", sucesso da cantora que morreu aos 50 anos, no último dia 20 de julho, nos Estados Unidos.

O momento foi muito elogiado no X, antigo Twitter. “A Carol e a Preta eram muito amigas. Que coisa mais linda ela com a Sol de Maria”, escreveu uma pessoa. “A Carolina e a Sol juntinhas cantando Sinais de Fogo… Que coisa mais linda”, disse outra usuária da rede social.

O filho de Preta, Francisco Gil, também esteve presente na festa, acompanhado da namorada, a atriz Alane Dias. A participação da família de Preta emocionou ainda mais os convidados, que viram na canção uma homenagem à artista e à sua trajetória.

A celebração marcou os 15 anos de casamento de Giovanna e Bruno e foi repleta de momentos marcantes. Os filhos do casal, Bless e Zyan, levaram a mãe ao altar, arrancando suspiros dos presentes. Titi, primogênita, não conteve as lágrimas.

Giovanna entrou visivelmente emocionada, como mostraram vídeos compartilhados antes do grande momento. Bruno, por usa vez, surpreendeu ao trocar as alianças por um novo par durante a cerimônia.

Entre os convidados, marcaram presença Juliette e o namorado Kaique Cerveny, Sophie Charlotte e Xamã, Maria Gadú, além das gêmeas Giselle e Michelle Batista.

