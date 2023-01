Carlinhos Maia critica briga de Bianca Andrade e Gabi Prado: ‘Estão dando péssimo exemplo’

O humorista Carlinhos Maia criticou a briga de Bianca Andrade e Gabi Prado, que começou em uma festa de Réveillon em Pernambuco, e continuou nas redes sociais com troca de acusações.

Ao fazer um comentário no perfil do Instagram Gossip do Dia, Carlinhos disse que as duas estão dando um péssimo exemplo para um começo de ano.

“Gosto das duas, e não estou nem aí em me meter, internet é assim, todo mundo se mete em tudo e foda-se. Mas as duas são mulheres com histórias foda de vida e superação, e estão dando um péssimo exemplo para um começo de ano”, escreveu ele.

“Vocês, como influenciadoras, deveriam tá apaziguando isso, e influenciando tantas outras meninas que têm vocês com referência. Tudo isso de briga é coisa de gente burra! Feliz 2023! Bora focar no que realmente é relevante e agrega”, completou.

Gabi Prado acusa Bianca de ter sido humilhada no Réveillon, por ela ter participado do reality da MTV “De Férias com o Ex”. A influenciadora ainda disse o motivo da briga foi ela dizer que torcia para Bianca e Daniel Caon ficarem juntos.

Bianca respondeu e negou que tenha humilhada Gabi. Ela também negou que estava “caindo de bêbada”, como a influenciadora relatou nos Stories. No entanto, Bianca admitiu não gostar de Gabi Prado. Ela ainda reforçou que não gostou de ter sua vida exposta nas redes sociais, já que Gabi expôs nas redes sociais o affair de Bianca e Caon.

“Eu também vim de baixo, sei muito bem de onde eu vim. Não fico humilhando as pessoas assim. Esse histórico não é meu”.